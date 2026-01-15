Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:45:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18

Rdv Office de Tourisme place du 11 Novembre

– 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Venez découvrir la vieille ville et ses trésors et rencontrez des personnages emblématiques et amusants ! .

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

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English : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

L’événement Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION