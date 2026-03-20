Fleurs : représentations et symbolique Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 19 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Présentes dans les peintures de la collection permanente, les fleurs ne sont pas toujours le sujet principal de l’œuvre et peuvent nous dévoiler bien des secrets.

Présentes dans les peintures de la collection permanente, les fleurs ne sont pas toujours le sujet principal de l’œuvre et peuvent nous dévoiler bien des secrets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T15:30:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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