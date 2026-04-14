Fleurs : représentations et symbolique, Musée des beaux-arts, Rennes
Fleurs : représentations et symbolique, Musée des beaux-arts, Rennes dimanche 19 avril 2026.
Fleurs : représentations et symbolique Dimanche 19 avril, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T15:30:00+02:00
Présentes dans les peintures de la collection permanente, les fleurs ne sont pas toujours le sujet principal de l’œuvre et peuvent nous dévoiler bien des secrets.
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Présentes dans les peintures de la collection permanente, les fleurs ne sont pas toujours le sujet principal de l’œuvre et peuvent nous dévoiler bien des secrets. Exposition
Jean-Manuel Salingue – Musée des beaux-arts de Rennes
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