Flore du Haut Goul (15), Thiézac, Thiézac
Flore du Haut Goul (15), Thiézac, Thiézac mardi 28 juillet 2026.
Flore du Haut Goul (15) Mardi 28 juillet, 10h00 Thiézac Cantal
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Munis de votre matériel de prospection, nous partirons ensemble à la découverte de la flore des forêts fraîches et autres habitats des sources du Haut Goul. Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le Conservatoire botanique !
Sortie proposée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Durée : 6h
Public : réseau des botanistes du Cantal ; public averti.
RDV : le lieu sera communiqué après l’inscription.
Prévoir pique nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Gratuit
Infos : marine.pouvreau@cbnmc.fr
Inscriptions : ici
Thiézac Thiézac Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « marine.pouvreau@cbnmc.fr »}] [{« link »: « mailto:marine.pouvreau@cbnmc.fr »}, {« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA-Y1CwQ5kaB7iMPWxyZct3qqKYzQmRLrvx5CsqOduhURjU5QkI0S0tXNzhPNjlRRFVVVFZJT0hPSi4u »}]
Prospection botanique du Haut Goul, dans le Cantal.
Q.Ragache/CBNMC
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