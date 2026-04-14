Flore du Haut Goul (15), Thiézac, Thiézac

Flore du Haut Goul (15) Mardi 28 juillet, 10h00 Thiézac Cantal

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Munis de votre matériel de prospection, nous partirons ensemble à la découverte de la flore des forêts fraîches et autres habitats des sources du Haut Goul. Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le Conservatoire botanique !

Sortie proposée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 6h

Public : réseau des botanistes du Cantal ; public averti.

RDV : le lieu sera communiqué après l’inscription.

Prévoir pique nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Infos : marine.pouvreau@cbnmc.fr

Inscriptions : ici

Thiézac Thiézac Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « marine.pouvreau@cbnmc.fr »}] [{« link »: « mailto:marine.pouvreau@cbnmc.fr »}, {« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA-Y1CwQ5kaB7iMPWxyZct3qqKYzQmRLrvx5CsqOduhURjU5QkI0S0tXNzhPNjlRRFVVVFZJT0hPSi4u »}]

Prospection botanique du Haut Goul, dans le Cantal.

Q.Ragache/CBNMC