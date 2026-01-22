La Noctambule Thiézacoise

Aire du camping Thiézac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Deux parcours trail (28 km en relais ou solo, et 15 km), deux parcours randonnée pédestre ( 6 et 17 km), une course enfant pour les 4/11 ans., suivis d’un repas ouvert à tous.

Attente d’une confirmation des organisateurs

.

Aire du camping Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 30 15 78

English :

Two trail courses (28 km relay or solo, and 15 km), two hiking courses (6 and 17 km), a children’s race for 4/11 year-olds, followed by a meal open to all.

Awaiting confirmation from the organizers

L’événement La Noctambule Thiézacoise Thiézac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Carladès