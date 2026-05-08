Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac
Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac samedi 27 juin 2026.
Thiézac
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Niervèze Le hameau Thiézac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de la Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 jours d’animations pour découvrir le hameau de Niervèze son four, son moulin visites, balade, animations musicales, cuisson du pain au four, repas sur place dimanche midi.
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Niervèze Le hameau Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 67 88 association.nierveze@gmail.com
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English : Country heritage and mill days
As part of the Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 days of events to discover the hamlet of Niervèze: its oven, its mill: tours, walks, musical entertainment, bread baking in the oven, Sunday lunch.
L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Thiézac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Carladès
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