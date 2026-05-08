Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac

Thiézac

Journées du patrimoine de pays et des moulins

Niervèze Le hameau Thiézac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 jours d’animations pour découvrir le hameau de Niervèze son four, son moulin visites, balade, animations musicales, cuisson du pain au four, repas sur place dimanche midi.

.

Niervèze Le hameau Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 67 88 association.nierveze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Country heritage and mill days

As part of the Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 days of events to discover the hamlet of Niervèze: its oven, its mill: tours, walks, musical entertainment, bread baking in the oven, Sunday lunch.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Thiézac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Carladès