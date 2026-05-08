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Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac

Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac samedi 27 juin 2026.

Lieu : Niervèze

Adresse : Le hameau

Ville : 15800 Thiézac

Département : Cantal

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Thiézac

Journées du patrimoine de pays et des moulins

Niervèze Le hameau Thiézac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Dans le cadre de la Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 jours d’animations pour découvrir le hameau de Niervèze son four, son moulin visites, balade, animations musicales, cuisson du pain au four, repas sur place dimanche midi.
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Niervèze Le hameau Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 67 88  association.nierveze@gmail.com

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English : Country heritage and mill days

As part of the Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 days of events to discover the hamlet of Niervèze: its oven, its mill: tours, walks, musical entertainment, bread baking in the oven, Sunday lunch.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Thiézac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Carladès

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