Journées du patrimoine de pays à Niervèze en Carladès, Hameau de Niervèze, 15800 THIEZAC, Thiézac

Journées du patrimoine de pays à Niervèze en Carladès 27 et 28 juin Hameau de Niervèze, 15800 THIEZAC Cantal

Accès libre, déjeuner du samedi 25 euros, déjeuner du dimanche 22 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

SAMEDI : Accueil dès 9h30, présence de l’Association ARCA, , visite du moulin, cuisson de tourtes de pain au four, possibilité repas sur place le midi (réservation par sms au 0680580568), balade pédestre vers la table d’orientation, visite du hameau, boeuf musical si musiciens motivés.

DIMANCHE : Accueil dès 9h avec les tripoux et une balade de 10kms sur les hauteurs de Niervèze (500 dénivelé +), 9h30 balade pour une découverte botanique, tours et détours avec les voitures d’époque de Cère Auto Rétro, cuisson de tourtes de pain au four, visite du moulin, visite du hameau , animation musicale , expo photos/aquarelles , déjeuner sur réservation (par sms au 0680580568)

Hameau de Niervèze, 15800 THIEZAC 15800 THIEZAC Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « association.nierveze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680580568 »}]

Animations sur le hameau de Niervèze (patrimoine bâti, four, moulin…) visites four

C. Lallement