Flore Laurentienne CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Entre cordes orchestrales et synthétiseurs analogiques, il traduit la nature sauvage du Québec en musique. Avec son nouvel album, il poursuit son exploration des éléments, où l’eau devient métaphore du temps et des émotions. Ses albums ont été récompensés par de nombreux prix au Canada tels que deux Félix au Gala de l’ADISQ 2020 et le trophée du Meilleur album expérimental au GAMIQ la même année.

Flore Laurentienne est un projet instrumental de Mathieu David Gagnon, compositeur et multi-instrumentiste québécois.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/flore-laurentienne centredesarts95@gmail.com