Floreal musical d’Epinal-Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges mardi 21 avril 2026.
Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 17:00:00
fin : 2026-04-21
[Concert d’ouverture]
ORCHESTRE DE LA GARDE REPUBLICAINE
Créé en 1848 et composé de 70 musiciens, cet orchestre est considéré comme la musique militaire française par excellence !
Il rehausse l’éclat des cérémonies de l’Etat dans un répertoire allant du XVIIème siècle à nos jours !
Billetterie à l’Office d’Epinal et sa Région.Tout public
Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 floreal.epinal@gmail.com
English :
[Opening concert]
ORCHESTRA OF THE REPUBLICAN GUARD
Created in 1848 and composed of 70 musicians, this orchestra is considered French military music par excellence!
It enhances the splendor of state ceremonies with a repertoire ranging from the 17th century to the present day!
Tickets available from the Office d’Epinal et sa Région.
