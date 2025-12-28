Floreal musical d’Epinal-Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Floreal musical d’Epinal-Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-04-21

2026-04-21

[Concert d’ouverture]

ORCHESTRE DE LA GARDE REPUBLICAINE

Créé en 1848 et composé de 70 musiciens, cet orchestre est considéré comme la musique militaire française par excellence !

Il rehausse l’éclat des cérémonies de l’Etat dans un répertoire allant du XVIIème siècle à nos jours !

Billetterie à l'Office d'Epinal et sa Région.

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 floreal.epinal@gmail.com

English :

[Opening concert]

ORCHESTRA OF THE REPUBLICAN GUARD

Created in 1848 and composed of 70 musicians, this orchestra is considered French military music par excellence!

It enhances the splendor of state ceremonies with a repertoire ranging from the 17th century to the present day!

Tickets available from the Office d’Epinal et sa Région.

