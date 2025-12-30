Festival Floreal musical d’Epinal Cabaret fantasque &Orchestre la belle Image Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Festival Floreal musical d’Epinal Cabaret fantasque &Orchestre la belle Image

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

2026-05-12

Dans la presse, déjà, des articles annoncent la programmation de cette nouvelle édition, notamment Axelle Saint-Cirel

On se souvient tous de sa prestation lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris en 2024.

Elle sera l’invitée du Floréal en partenariat avec l’Orchestre la belle image.

Elle interprétera notamment un extrait de Candide de Bernstein et L’Amour sorcier de Manuel de Falla. Le tout dans un concert exceptionnel dirigé par Marc Leroy-Calatayud.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa régionTout public

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 floreal.epinal@gmail.com

English :

The press is already announcing the line-up for this new edition, including Axelle Saint-Cirel

We all remember her performance at the opening ceremony of the Paris Olympics in 2024.

She will be the guest of Floréal in partnership with Orchestre la belle image.

She will perform an excerpt from Bernstein’s Candide and Manuel de Falla’s L’Amour sorcier. All in an exceptional concert conducted by Marc Leroy-Calatayud.

Tickets available from the Epinal and surrounding area Tourist Office

