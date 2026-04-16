Thaon-les-Vosges

festival de comptines racontines en … chantées

6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du festival thaonnais, les bibliothécaires vous proposent une lecture d’histoires et comptines spéciale “Parc en… chanté” !

Pour initier les tout-petits au plaisir de la découverte des livres.

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leur(s) accompagnant(s) dans la Bulle à histoires

Sur inscriptionTout public

0 .

6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

As part of the thaonnais festival, our librarians offer a special reading of stories and nursery rhymes, ?Parc en… chantant? !

To introduce toddlers to the pleasure of discovering books.

Toddlers up to 3 years of age and their caregiver(s) in the Story Bubble

Registration required

L’événement festival de comptines racontines en … chantées Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION