festival de comptines racontines en … chantées Thaon-les-Vosges
festival de comptines racontines en … chantées Thaon-les-Vosges samedi 16 mai 2026.
Thaon-les-Vosges
festival de comptines racontines en … chantées
6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre du festival thaonnais, les bibliothécaires vous proposent une lecture d’histoires et comptines spéciale “Parc en… chanté” !
Pour initier les tout-petits au plaisir de la découverte des livres.
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leur(s) accompagnant(s) dans la Bulle à histoires
Sur inscriptionTout public
0 .
6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
As part of the thaonnais festival, our librarians offer a special reading of stories and nursery rhymes, ?Parc en… chantant? !
To introduce toddlers to the pleasure of discovering books.
Toddlers up to 3 years of age and their caregiver(s) in the Story Bubble
Registration required
L’événement festival de comptines racontines en … chantées Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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