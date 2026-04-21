pause geek Thaon-les-Vosges
pause geek Thaon-les-Vosges mercredi 27 mai 2026.
Thaon-les-Vosges
pause geek
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Si vous avez envie de discuter de jeux vidéo, mangas, romans, bandes dessinées… la Pause
Geek est faite pour vous !
À partir de 12 ans • Salle d’activité • Entrée libreAdultes
0 .
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
If you feel like talking about video games, manga, novels, comics… the Pause
Geek is for you!
Ages 12 and up ? Activity room ? Free admission
L’événement pause geek Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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