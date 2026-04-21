Thaon-les-Vosges

pause geek

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Si vous avez envie de discuter de jeux vidéo, mangas, romans, bandes dessinées… la Pause

Geek est faite pour vous !

À partir de 12 ans • Salle d’activité • Entrée libreAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

If you feel like talking about video games, manga, novels, comics… the Pause

Geek is for you!

Ages 12 and up ? Activity room ? Free admission

L’événement pause geek Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION