Thaon-les-Vosges

bulle à histoires

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Héroïnes et personnages t’attendent dans la bulle. Viens écouter leurs histoires !

À partir de 3 ans • Bulle à histoires • Sur inscriptionAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Heroines and characters await you in the bubble. Come and listen to their stories!

Ages 3 and up ? Story bubble ? With registration

L’événement bulle à histoires Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION