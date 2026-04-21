pause café Thaon-les-Vosges
pause café Thaon-les-Vosges samedi 6 juin 2026.
Thaon-les-Vosges
pause café
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Bibliothécaires et lecteurs de la médiathèque partagent leurs découvertes autour d’une boisson chaude.
Public adulte • Salle d’activité • Entrée libreAdultes
0 .
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
Librarians and readers share their discoveries over a hot drink.
Adult public ? Activity room ? Free admission
L’événement pause café Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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