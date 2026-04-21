Thaon-les-Vosges

pause café

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Bibliothécaires et lecteurs de la médiathèque partagent leurs découvertes autour d’une boisson chaude.

Public adulte • Salle d’activité • Entrée libreAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Librarians and readers share their discoveries over a hot drink.

Adult public ? Activity room ? Free admission

L’événement pause café Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION