Thaon-les-Vosges

initiation à la musique assistée par ordinateur

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez ce qu’est la Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.), et apprenez à créer votre

propre musique !

À partir de 12 ans • Salle d’activité • Sur inscriptionAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Discover what Computer-Aided Music (C.A.M.) is, and learn how to create your own

your own music!

Ages 12 and up ? Activity room ? Registration required

L’événement initiation à la musique assistée par ordinateur Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION