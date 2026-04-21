initiation à la musique assistée par ordinateur Thaon-les-Vosges
initiation à la musique assistée par ordinateur Thaon-les-Vosges samedi 13 juin 2026.
Thaon-les-Vosges
initiation à la musique assistée par ordinateur
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez ce qu’est la Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.), et apprenez à créer votre
propre musique !
À partir de 12 ans • Salle d’activité • Sur inscriptionAdultes
0 .
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
Discover what Computer-Aided Music (C.A.M.) is, and learn how to create your own
your own music!
Ages 12 and up ? Activity room ? Registration required
L’événement initiation à la musique assistée par ordinateur Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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