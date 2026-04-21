Thaon-les-Vosges

atelier dessin manga

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Avis aux jeunes passionnés de mangas qui souhaitent apprendre à dessiner ou perfectionner

leur technique tout en découvrant l’histoire de ce phénomène et ses grandes figures à l’issue

de plusieurs séances, chacun aura les clés pour devenir un véritable mangaka !

À partir de 10 ans • Salle d’activité • Sur inscriptionAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

For young manga fans who want to learn how to draw or perfect their technique while discovering the history of this phenomenon and its major figures

or perfect their technique, while discovering the history of this phenomenon and its great figures

the keys to becoming a real mangaka!

Ages 10 and up ? Activity room ? Registration required

L’événement atelier dessin manga Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION