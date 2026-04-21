racontines Thaon-les-Vosges
racontines Thaon-les-Vosges samedi 13 juin 2026.
Thaon-les-Vosges
racontines
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Lecture d’histoires et comptines pour initier les tout-petits au plaisir de la découverte des livres.
Tout-petits à partir de 3 ans et leur(s) accompagnant(s)
Bulle à histoires • Sur inscriptionAdultes
0 .
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
Reading stories and rhymes to introduce toddlers to the pleasure of discovering books.
Toddlers aged 3 and over and their caregiver(s)
Bulle à histoires ? Registration required
L’événement racontines Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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