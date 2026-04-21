Thaon-les-Vosges

racontines

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Lecture d’histoires et comptines pour initier les tout-petits au plaisir de la découverte des livres.

Tout-petits à partir de 3 ans et leur(s) accompagnant(s)

Bulle à histoires • Sur inscriptionAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Reading stories and rhymes to introduce toddlers to the pleasure of discovering books.

Toddlers aged 3 and over and their caregiver(s)

Bulle à histoires ? Registration required

L’événement racontines Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION