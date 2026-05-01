Le Parc en … chanté Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Le Parc en … chanté

Parc de la Rotonde Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La ville de Thaon-les-Vosges organise pour sa 6ème édition, les 23 et 24 mai 2025 dans les Parcs de la Rotonde, un festival dédié à la jeunesse intitulé Le Parc En…Chanté.

Une ribambelle d’artistes régionaux, bien connus dans l’univers de la chanson jeune public, monteront sur scène pour offrir aux enfants (et aux plus grands !) des concerts festifs, dynamiques et interactifs.

Mais Le Parc En…Chanté, ce n’est pas qu’un festival de musique c’est une véritable journée d’évasion en famille. Tout au long du week-end, petits et grands pourront participer à de nombreuses animations gratuites

Ateliers chansons pour libérer sa créativité,

Découverte d’instruments de musique,

Rencontres conviviales avec les artistes,

Espaces ludiques pour rêver, jouer, apprendre et s’amuser.

Temps fort à ne pas manquer samedi à 18h30, un multiconcert festif viendra clôturer la journée en beauté, dans une ambiance joyeuse et familiale !

Pour prolonger le plaisir, une restauration sur place permettra de pique-niquer dans un cadre verdoyant pour faire une pause gourmande entre deux concerts.

Entrée libre Ambiance festive, rires d’enfants, et souvenirs mémorables garantis !

Venez nombreux vivre un week-end en…chanté, sous le signe de la musique, de la joie et du partage !Tout public

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Parc de la Rotonde Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

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English :

On May 23 and 24, 2025, the town of Thaon-les-Vosges is organizing its 6th festival dedicated to young people, Le Parc En?Chanté, in the Parcs de la Rotonde.

A host of regional artists, well known in the world of children?s songs, will take to the stage to offer children (and adults!) festive, dynamic and interactive concerts.

But Le Parc En?Chanté isn’t just a music festival: it’s a real family day out. Throughout the weekend, young and old alike can take part in a wide range of free activities:

Song workshops to unleash your creativity,

Discover musical instruments,

Friendly encounters with the artists,

Play areas for dreaming, playing, learning and having fun.

A not-to-be-missed highlight: on Saturday at 6.30pm, a festive multiconcert will bring the day to a close in a joyous, family-friendly atmosphere!

To prolong the pleasure, there will be an on-site catering service, where you can enjoy a picnic in a lush green setting and take a gourmet break between two concerts.

Admission free? A festive atmosphere, children?s laughter and unforgettable memories guaranteed!

Come one, come all for a weekend of ?singing, music, joy and sharing!

L’événement Le Parc en … chanté Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION