création de l’environnement sonore d’un album Thaon-les-Vosges
création de l’environnement sonore d’un album Thaon-les-Vosges mercredi 13 mai 2026.
Thaon-les-Vosges
création de l’environnement sonore d’un album
6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20
Partition, ambiance musicale, atmosphères sonores, bruitages, machines électroniques…
Tout est là pour créer l’environnement sonore d’un album jeunesse.
Sur deux jours, les mercredis 13 et 20 mai, de 14 h 00 à 16 h 00, venez créer avec Nicolas Côme artiste musicien et passionné de son.
Vous pourrez même repartir avec votre création !
À partir de 6 ans • Salle d’activité • Sur inscription
En partenariat avec “La Souris Verte • Scène de musiques actuelles”Tout public
0 .
6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
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English :
Score, musical ambience, sound atmospheres, sound effects, electronic machines?
Everything is there to create the sound environment of a children?s album.
Over two days, Wednesdays May 13 and 20, from 2:00 to 4:00 pm, come and create with Nicolas Côme, a musician and sound enthusiast.
You can even take your creation home with you!
Ages 6 and up ? Activity room ? Registration required
In partnership with La Souris Verte ? Scène de musiques actuelles?
L’événement création de l’environnement sonore d’un album Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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