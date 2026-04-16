Thaon-les-Vosges

création de l’environnement sonore d’un album

6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20

Partition, ambiance musicale, atmosphères sonores, bruitages, machines électroniques…

Tout est là pour créer l’environnement sonore d’un album jeunesse.

Sur deux jours, les mercredis 13 et 20 mai, de 14 h 00 à 16 h 00, venez créer avec Nicolas Côme artiste musicien et passionné de son.

Vous pourrez même repartir avec votre création !

À partir de 6 ans • Salle d’activité • Sur inscription

En partenariat avec “La Souris Verte • Scène de musiques actuelles”Tout public

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6 bis rue du marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Score, musical ambience, sound atmospheres, sound effects, electronic machines?

Everything is there to create the sound environment of a children?s album.

Over two days, Wednesdays May 13 and 20, from 2:00 to 4:00 pm, come and create with Nicolas Côme, a musician and sound enthusiast.

You can even take your creation home with you!

Ages 6 and up ? Activity room ? Registration required

In partnership with La Souris Verte ? Scène de musiques actuelles?

L’événement création de l’environnement sonore d’un album Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION