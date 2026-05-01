Grand marche de printemps Thaon-les-Vosges
Grand marche de printemps Thaon-les-Vosges dimanche 10 mai 2026.
Thaon-les-Vosges
Grand marche de printemps
PLACE DE LA VICTOIRE Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
L’ACATE 2.0, en partenariat avec la Société des Fêtes et la ville de Thaon-les-Vosges, vous invite à une journée de convivialité et de bonnes affaires en plein cœur de notre belle ville.
SUR PLACE Buvette et restauration pour les gourmands !
Que vous soyez à la recherche de la pépite rare, que vous vouliez renouveler votre garde-robe ou simplement profiter d’une balade dominicale en famille, il y en aura pour tous les goûts !
Venez soutenir vos commerçants locaux et profiter de l’ambiance festive.Tout public
0 .
PLACE DE LA VICTOIRE Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 27 81 89 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ACATE 2.0, in partnership with the Société des Fêtes and the town of Thaon-les-Vosges, invites you to a day of conviviality and bargains in the heart of our beautiful town.
ON THE SPOT: refreshments and food for gourmets!
Whether you’re looking for that rare nugget, renewing your wardrobe or simply enjoying a Sunday stroll with the family, there’s something for everyone!
Come and support your local merchants and enjoy the festive atmosphere.
L’événement Grand marche de printemps Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Thaon-Les-Vosges (Vosges)
- Festival Floreal musical d’Epinal Cabaret fantasque &Orchestre la belle Image Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges 13 mai 2026
- création de l’environnement sonore d’un album Thaon-les-Vosges 13 mai 2026
- festival de comptines racontines en … chantées Thaon-les-Vosges 16 mai 2026
- pause geek Thaon-les-Vosges 27 mai 2026
- Chants de Méditerranée Thaon-les-Vosges 30 mai 2026