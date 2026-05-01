Thaon-les-Vosges

Grand marche de printemps

PLACE DE LA VICTOIRE Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’ACATE 2.0, en partenariat avec la Société des Fêtes et la ville de Thaon-les-Vosges, vous invite à une journée de convivialité et de bonnes affaires en plein cœur de notre belle ville.

SUR PLACE Buvette et restauration pour les gourmands !

Que vous soyez à la recherche de la pépite rare, que vous vouliez renouveler votre garde-robe ou simplement profiter d’une balade dominicale en famille, il y en aura pour tous les goûts !

Venez soutenir vos commerçants locaux et profiter de l’ambiance festive.Tout public

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PLACE DE LA VICTOIRE Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 27 81 89 48

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English :

ACATE 2.0, in partnership with the Société des Fêtes and the town of Thaon-les-Vosges, invites you to a day of conviviality and bargains in the heart of our beautiful town.

ON THE SPOT: refreshments and food for gourmets!

Whether you’re looking for that rare nugget, renewing your wardrobe or simply enjoying a Sunday stroll with the family, there’s something for everyone!

Come and support your local merchants and enjoy the festive atmosphere.

L’événement Grand marche de printemps Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION