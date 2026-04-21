Thaon-les-Vosges

après-midi scrabble

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

JEUX DE SOCIÉTÉ LE VÉLO À L’HONNEUR

En libre-service aux horaires d’ouverture

Dans le cadre du festival Enjoy Vélos, la médiathèque de Thaon-les-Vosges vous propose

une sélection de jeux pour toute la famille autour du vélo.

Tout public • Entrée libreAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BOARD GAMES: BICYCLES IN THE SPOTLIGHT

Self-service during opening hours

As part of the Enjoy Vélos festival, the Thaon-les-Vosges media library is offering you

a selection of bicycle-related games for the whole family.

Open to all? Free admission

L’événement après-midi scrabble Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION