après-midi scrabble Thaon-les-Vosges
après-midi scrabble Thaon-les-Vosges samedi 2 mai 2026.
Thaon-les-Vosges
après-midi scrabble
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
JEUX DE SOCIÉTÉ LE VÉLO À L’HONNEUR
En libre-service aux horaires d’ouverture
Dans le cadre du festival Enjoy Vélos, la médiathèque de Thaon-les-Vosges vous propose
une sélection de jeux pour toute la famille autour du vélo.
Tout public • Entrée libreAdultes
0 .
6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BOARD GAMES: BICYCLES IN THE SPOTLIGHT
Self-service during opening hours
As part of the Enjoy Vélos festival, the Thaon-les-Vosges media library is offering you
a selection of bicycle-related games for the whole family.
Open to all? Free admission
L’événement après-midi scrabble Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Thaon-Les-Vosges (Vosges)
- Floreal musical d’Epinal-Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Moustache Bikes, Thaon-les-Vosges 1 mai 2026
- Parcours de santé Thaon-les-Vosges Vosges 1 mai 2026
- Grand marche de printemps Thaon-les-Vosges 10 mai 2026
- Festival Floreal musical d’Epinal Cabaret fantasque &Orchestre la belle Image Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges 13 mai 2026