FLORENT PAGNY – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

FLORENT PAGNY Début : 2026-02-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Florent Pagny fera son grand retour en 2026 avec une tournée exceptionnelle.Il revient prêt à partager des moments forts avec son public, où il interprétera tous ses tubes. C’est à partir du mois de janvier que Florent Pagny parcourra les villes de France, Suisse et Belgique lors de séries de concerts exclusifs, avant de pousser les portes de l’Olympia et s’y installer en juin et juillet 2026 pour une résidence inédite.Rendez-vous dans toute la France, en Suisse et en Belgique dès février 2026.

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13