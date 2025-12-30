FLORIAN LEX MAISON DU PEUPLE Belfort

FLORIAN LEX Début : 2026-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian Lex la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.Auteurs et mise en scène : Florian Lex et Yohann LavéantContact pour les réservations PMR/PSH : hello@seeyousoon.info

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90