Floriane Blancke/Quentin Cooper Kabellig Ru Lanloup

Lanloup

Floriane Blancke/Quentin Cooper

Kabellig Ru 5 Route de la Mer Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Petite fille d’un jazzman hongrois et d’une violoniste classique, Floriane Blancke débute par le piano qu’elle étudie durant dix ans. Puis viendra l’intérêt pour le jazz avant de tomber presque par hasard sur la musique irlandaise. Entre temps elle s’est mise à la pratique de la harpe.Son duo avec le guitariste Quentin Cooper est nourri de toutes ces influences. Ensemble ils proposent une musique joyeuse et voyageuse. .

Kabellig Ru 5 Route de la Mer Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 14 21 80

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English :

L’événement Floriane Blancke/Quentin Cooper Lanloup a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol