Trio jazz graax Kabellig Ruz Lanloup

Lanloup

Trio jazz graax

Kabellig Ruz 5 Route de la Mer Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

GrAaX, petit pachyderme musical à trois pattes, pratique une musique acoustique, mixant sans vergogne écriture sophistiquée et énergie rock, jazz atmosphérique et improvisation libre, le tout dans une tessiture graaaaave. Néanmoins, la lumière étant toujours au bout du tunnel, il lui arrive aussi de briller dans l’aigu, de sortir de ces basses gorges pour mieux se dorer la pilule au soleil, pour regarder le monde, pour l’embrasser avec tendresse, ou lui donner une bonne raclée si nécessaire !!! .

Kabellig Ruz 5 Route de la Mer Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 14 21 80

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English :

L’événement Trio jazz graax Lanloup a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol