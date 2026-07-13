Informations pratiques

Tourtoirac

Florilège de pièces musicales du Choeur mixte de l’ensemble vocal de Périgueux

Tourtoirac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 17:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Sous la direction d’Anne Maugard, venez découvir, pour clore la saison musicale 2026, le choeur mixte de l’Ensemble Vocal de Périgueux qui vous interprètera les Psaumes 42 et Verleih und Frieden de Mendelssohn, des mélodies françaises de Debussy et Duparc ou encore des extraits de la Messa di Gloria

Sous la direction d’Anne Maugard, venez découvir, pour clore la saison musicale 2026, le choeur mixte de l’Ensemble Vocal de Périgueux qui vous interprètera les Psaumes 42 et Verleih und Frieden de Mendelssohn, des mélodies françaises de Debussy et Duparc ou encore des extraits de la Messa di Gloria de Puccini !

Ce dernier rendez-vous de l’année, à ne pas manquer, se tiendra en l’abbatiale de Tourtoirac !

L’Ensemble Vocal de Périgueux est un chœur mixte qui interprète un large répertoire classique allant de la Renaissance à nos jours.

Fondé en 1949, le chœur a une longue histoire et a effectué régulièrement des tournées et des déplacements pour se produire à l’étranger depuis sa création.

Depuis octobre 2024, il chante sous la direction de leur chef de chœur, Anne Maugard. .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Florilège de pièces musicales du Choeur mixte de l’ensemble vocal de Périgueux

Under the direction of Anne Maugard, come and enjoy—to close out the 2026 musical season— the mixed choir of the Ensemble Vocal de Périgueux, which will perform Mendelssohn’s Psalm 42 and “Verleih und Frieden,” French melodies by Debussy and Duparc, and excerpts from the “Messa di Gloria.”

L’événement Florilège de pièces musicales du Choeur mixte de l’ensemble vocal de Périgueux Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir