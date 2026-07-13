Accompagnement musical de la messe (10h30) et pièces d’orgue suivies du concert exceptionnel (12h30)- 9 siècles d’Art choral Tourtoirac
samedi 15 août 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
Accompagnement musical de la messe (10h30) et pièces d’orgue suivies du concert exceptionnel (12h30)- 9 siècles d’Art choral
Tourtoirac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le samedi 15 Août en l’abbatiale de Tourtoirac, la messe débutera à 10h30 avec un accompagnement musical exceptionnel. S’en suivra à 12h30 le Concert événement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes, sous la direction de Pierre Calmelet, Chef du Madrigal de Paris !
Le samedi 15 Août en l’abbatiale de Tourtoirac, la messe débutera à 10h30 avec un accompagnement musical exceptionnel. S’en suivra à 12h30 le Concert événement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes, sous la direction de Pierre Calmelet, Chef du Madrigal de Paris ! .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Accompagnement musical de la messe (10h30) et pièces d’orgue suivies du concert exceptionnel (12h30)- 9 siècles d’Art choral
On Saturday, August 15, at the Tourtoirac Abbey Church, Mass will begin at 10:30 a.m. with exceptional musical accompaniment. This will be followed at 12:30 p.m. by the special concert “9 Centuries of Choral Art,” featuring an organ and string quartet, conducted by Pierre Calmelet, director of Le Madrigal de Paris!
L’événement Accompagnement musical de la messe (10h30) et pièces d’orgue suivies du concert exceptionnel (12h30)- 9 siècles d’Art choral Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir
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