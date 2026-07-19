Pièces d’orgue suivies du Concert évènement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes Tourtoirac
vendredi 14 août 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
Pièces d’orgue suivies du Concert évènement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes
Tourtoirac Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Sous la direction de Pierre Calmelet, Chef du Madrigal de Paris, venez écouter un concert exceptionnel reprenant 9 siècles d’art choral, des chants grégoriens au Magnificat de Vivaldi en passant par Gounot, Bach et Saint-Saêns.
Sous la direction de Pierre Calmelet, Chef du Madrigal de Paris, venez écouter un concert exceptionnel reprenant 9 siècles d’art choral, des chants grégoriens au Magnificat de Vivaldi en passant par Gounot, Bach et Saint-Saêns. Un voyage musical unique à traveres les siècles avec orgue et quatuor à cordes !
Le programme complet se décompose comme suit Chants grégoriens, Magnificat de Vivaldi, Mozart, Gounot, Rheinberger, Jesus que ma joie demeure de Bach, Tollite Hostias de Saint-Saêns, le tout sous la direction de Pierre Calmelet, Chef du Madrigal de Paris le vendredi 14 août à 21h en l’abbatiale de Tourtoirac. .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Pièces d’orgue suivies du Concert évènement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes
Under the direction of Pierre Calmelet, music director of the Madrigal de Paris, come %E9listen to an exceptional concert spanning nine centuries of choral art, from Gregorian chants to Vivaldi’s Magnificat, including works by Gounod, Bach, and Saint-Saëns.
L’événement Pièces d’orgue suivies du Concert évènement 9 siècles d’art choral avec orgue et quatuor à cordes Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir
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