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AGENDA · Charlieu

Florilège médiéval Place Saint-Philibert Charlieu

mardi 18 août 2026 · Place Saint-Philibert · Charlieu

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Saint-Philibert
Adresse
Eglise Saint-Philibert
Ville
42190 Charlieu
Département
Loire
Tarif
5 5

Charlieu

Florilège médiéval

Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :
2026-08-18

La geste de Claire et de François d’Assise, une spectacle de théâtre musicale de Martine Chifflot et Béatrice Berne. Musiques médiévales et fioretti. Une immersion dans le Moyen Âge et ses croyances.
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Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 28 62  arcane17desarts@orange.fr

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English :

The Legend of Claire and Francis of Assisi, a musical theater production by Martine Chifflot and Béatrice Berne. Medieval music and fioretti. An immersion in the Middle Ages and its beliefs.

L’événement Florilège médiéval Charlieu a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont

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