Florilège médiéval Place Saint-Philibert Charlieu
mardi 18 août 2026 · Place Saint-Philibert · Charlieu
Informations pratiques
Charlieu
Florilège médiéval
Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 21:30:00
Date(s) :
2026-08-18
La geste de Claire et de François d’Assise, une spectacle de théâtre musicale de Martine Chifflot et Béatrice Berne. Musiques médiévales et fioretti. Une immersion dans le Moyen Âge et ses croyances.
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Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 28 62 arcane17desarts@orange.fr
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English :
The Legend of Claire and Francis of Assisi, a musical theater production by Martine Chifflot and Béatrice Berne. Medieval music and fioretti. An immersion in the Middle Ages and its beliefs.
L’événement Florilège médiéval Charlieu a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont