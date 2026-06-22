Florilège médiéval Place Saint-Philibert Charlieu

Informations pratiques

Charlieu

Florilège médiéval

Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :

2026-08-18

La geste de Claire et de François d’Assise, une spectacle de théâtre musicale de Martine Chifflot et Béatrice Berne. Musiques médiévales et fioretti. Une immersion dans le Moyen Âge et ses croyances.

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Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 28 62 arcane17desarts@orange.fr

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English :

The Legend of Claire and Francis of Assisi, a musical theater production by Martine Chifflot and Béatrice Berne. Medieval music and fioretti. An immersion in the Middle Ages and its beliefs.

L’événement Florilège médiéval Charlieu a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont