Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Musées de Charlieu Charlieu

Charlieu

Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu

Musées de Charlieu 7, Jardin des Musées Charlieu Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de Charlieu à travers le musée hospitalier, le musée de la soierie et notre exposition temporaire de Beaux Arts !

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Musées de Charlieu 7, Jardin des Musées Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 28 84 accueil@musee-charlieu.fr

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the history of Charlieu through the hospital museum, the silk museum and our temporary Beaux Arts exhibition!

L’événement Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Charlieu a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont