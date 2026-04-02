Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Musées de Charlieu Charlieu
Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Musées de Charlieu Charlieu samedi 19 septembre 2026.
Charlieu
Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu
Musées de Charlieu 7, Jardin des Musées Charlieu Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de Charlieu à travers le musée hospitalier, le musée de la soierie et notre exposition temporaire de Beaux Arts !
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Musées de Charlieu 7, Jardin des Musées Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 28 84 accueil@musee-charlieu.fr
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the history of Charlieu through the hospital museum, the silk museum and our temporary Beaux Arts exhibition!
L’événement Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Charlieu a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont