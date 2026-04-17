Sainte-Florine

Florina de l’ombre à lumière

sous la Halle Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Déambulez avec nous et assistez à une performance dansée.

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sous la Halle Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28 info@ot-brioude.fr

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English :

Join us for a dance performance.

L’événement Florina de l’ombre à lumière Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne