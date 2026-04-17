Florina de l’ombre à lumière Sainte-Florine
Florina de l’ombre à lumière Sainte-Florine vendredi 17 avril 2026.
Sainte-Florine
Florina de l’ombre à lumière
sous la Halle Sainte-Florine Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Déambulez avec nous et assistez à une performance dansée.
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sous la Halle Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28 info@ot-brioude.fr
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English :
Join us for a dance performance.
L’événement Florina de l’ombre à lumière Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne