Fluffy Machine [Rock | VD], Radio Vostok, Genève

Fluffy Machine [Rock | VD] Jeudi 4 juin, 18h30 Radio Vostok

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fluffy Machine [Rock | VD]

Jeudi 4 juin

Entrée libre dès 18h

Concert à 18h30

ℹ️

Au cours des 5 dernières années, Fluffy Machine a parcouru l’Europe et s’est forgé une petite réputation dans la scène punk rock. En 2019, ils ont enregistré leur premier album qui explore le skate punk californien. Cependant pour leur nouvel album sorti en 2021, Fluffy Machine a récupéré des influences australiennes et anglaises de groupes comme Clowns ou IDLES donnant au groupe une nouvelle dose fraîche d’intensité estivale. La quête de l’été continu se poursuit avec l’enregistrement de leur 3ème album “KLANG” par James Mottershead (Dinosaur Pile-Up, Soft Play). Le but de l’album était d’avoir 11 titres catchy qui donnent envie de cruiser le long d’une route avec vue de l’océan. Le résultat est là, en enregistrement comme sur scène: le cocktail parfait pour un moshpit lors d’une pool party.

Radio Vostok 41 rue Louis-Favre, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Fluffy Machine est un groupe punk rock énergique mêlant skate punk californien et influences UK/Australie. L’album KLANG, ils livrent des titres catchy, intenses et parfaits pour l’été et le moshpit. FluffyMachine RadioVostok

Fluffy Machine [Rock | VD]