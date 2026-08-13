Informations pratiques

Saint-Maur

Fly and Drive In à l’Aéro-club Châteauroux-Villers

Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 21:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

L’équipe de l’Aéro-Club Châteauroux-Villers vous donne rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 pour la 3? édition de son cinéma en plein air. Dans le cadre exceptionnel de l’aérodrome, petits et grands pourront profiter d’une soirée originale placée sous le signe de l’aviation et du cinéma.

Dès 10h et tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir les activités de l’aéro-club voire même s’offrir un baptême de l’air. Plusieurs vols seront également à gagner! Une exposition photo depuis les débuts de l’aéro-club en 1936 se tiendra également sur place.

À 21h30 sera projeté le film Les Chevaliers du ciel, réalisé par Gérard Pirès avec Clovis Cornillac et Benoît Magimel, qui plonge les spectateurs dans l’univers spectaculaire des pilotes de chasse français.

Une buvette et un espace de restauration seront proposés afin de profiter pleinement de cette soirée conviviale. Installés face à l’écran géant, au milieu des avions et sous le ciel étoilé, les spectateurs vivront une expérience unique entre passion aéronautique et grand spectacle. .

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 7 81 39 11 43 lfej@free.fr

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English :

The Châteauroux-Villers Aero Club team invites you to join them on Saturday, September 5, 2026, for the 3rd edition of its outdoor movie night. In the exceptional setting of the airfield, young and old alike can enjoy a unique evening celebrating aviation and cinema.

L’événement Fly and Drive In à l’Aéro-club Châteauroux-Villers Saint-Maur a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme