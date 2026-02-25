Stage théâtre ados Saint Maur

Saint-Maur Cher

Début : 2026-10-26 09:30:00

fin : 2026-10-30 12:30:00

2026-10-26

Tu as entre 11 et 15 ans ? Tu as envie de t’exprimer, de t’amuser, de prendre confiance en toi et de monter sur scène ? Rejoins-nous pour une semaine de stage théâtre 100 % fun et créatif à Saint Maur !

Attendez les vacances, mélangez des ados, piochez une comédienne, lancez des impros, distribuez des textes, choisissez un personnage, glissez vous dans sa peau, mémorisez une réplique ou deux, invitez du public et …jouez! Stage de théâtre pour les 11-15 ans avec Estelle Bezault de la compagnie Soliloque Le chant du Fond. Inscription 60€/enfant, prévoir son pique nique pour le midi. Restitution le vendredi 30 à 18h. .

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 70 38 83 soliloque.lcdf@gmail.com

Are you between 11 and 15 years old? Do you want to express yourself, have fun, build your confidence and get up on stage? Join us for a week of 100% fun and creative theater training!

