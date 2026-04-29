Saint-Maur

fête au village à Saint Maur

Saint-Maur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

C’est jour de fête à Saint Maur!

Le comité des fêtes vous invite à la fête au village. A partir de 14h course de tracteurs tondeuses et démonstration batteuse à l’ancienne!! Inscription à la course au 06.86.71.14.29. Dès 18h animation musicale avec les Troubl’fêtes!

Le soir à partir de 19h Jambon à la broche et soirée dansante avec Dj sur réservation repas au 06.30.76.55.16 avant le 30 juin. .

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 71 14 29 comitedesfetessaintmaur@gmail.com

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English :

Annual party

L’événement fête au village à Saint Maur Saint-Maur a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CHATEAUMEILLANT