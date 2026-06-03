Focus appli vélo, Médiathèque Castagnéra, Talence

Focus appli vélo Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

J’aime faire du vélo mais qu’elles sont les applications à utiliser pour préparer mes itinéraires ?

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Présentation d’applications atelier pratique