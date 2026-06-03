Focus appli vélo, Médiathèque Castagnéra, Talence
Focus appli vélo, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 13 juin 2026.
Focus appli vélo Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
J’aime faire du vélo mais qu’elles sont les applications à utiliser pour préparer mes itinéraires ?
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Présentation d’applications atelier pratique
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