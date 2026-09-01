Informations pratiques

Béziers

FOCUS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEP 2026

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Explorez les trésors du patrimoine biterrois grâce à des visites et expositions gratuites pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Les Journées Européennes du Patrimoine, créées en 1984 par le ministère de la Culture, invitent chaque année le public à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine à travers des ouvertures exceptionnelles, des visites inédites et des animations pour tous les âges.

Pour cette nouvelle édition, les Musées de Béziers et ses partenaires, la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire et la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, proposent un programme riche et gratuit.

Découverte du parcours permanent Collections et exposition Correspondances, cartes postales rêvées au Musée Fayet, atelier de portraits photographiques dans le jardin, ouverture exceptionnelle du Muséum d’Histoire Naturelle, visite des collections du Musée Taurin, ainsi que l’exposition Détournements par Jean-Jacques François au Palais Épiscopal. De nombreuses occasions de découvrir le patrimoine, l’art et les collections biterroises tout au long du week-end. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : FOCUS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEP 2026

Discover the treasures of Béziers’ cultural heritage through free tours and exhibitions during European Heritage Days.

L’événement FOCUS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34