Focus sur l’unité patrimoniale de photographie du musée de la Vallée, Musée de la vallée, La Sapinière, Barcelonnette

Informations pratiques

Focus sur l’unité patrimoniale de photographie du musée de la Vallée Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la vallée, La Sapinière Alpes-de-Haute-Provence

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Focus sur l’unité patrimoniale de photographie du musée de la Vallée »

Venez découvrir les trésors photographiques (et les albums de cartes postales anciennes…) conservés dans la collection publique de Barcelonnette.

Réservation au 0492812715

Musée de la vallée, La Sapinière Avenue de la Libération, 04400 Barcelonnette, France Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492812715 https://www.museedelavallee.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0492812715 »}] Pluridisciplinaires, les collections du musée de la Vallée à Barcelonnette interrogent aussi les autres cultures et témoignent de l’ouverture de la Vallée sur le monde : la collection d’objets ethnographiques extra-européens réunis lors de son voyage autour du monde (1882-1883) par le voyageur Émile Chabrand ; les toiles orientalistes (et la collection d’objets ethnographiques issus de la culture nord-africaine) du couple d’artistes peintres Jean Caire et Marie Tonoir ; les collections Américaines constituées par la donation de la Chambre de commerce française du Mexique (1952), la donation du gouvernement mexicain (1976), sans oublier les nouvelles acquisitions (1988-2017). Le fonds François Arnaud et Antoine Ollivier [archéologie (Ubaye/Europe/Egypte) – numismatique ancienne] – Le fonds Emile Chabrand [ethnographie extra-européenne – archéologie précolombienne – sciences naturelles] – Le fonds Abbé Caire [ornithologie] – Le fonds Jean Caire et Marie Tonoir [peintures et ethnographie nord-africaine] – Le fonds Mexique [art populaire et ethnographie du Mexique] – Le fonds photographique [Photographies : Mexique, Chine, Japon, Afrique… – Cousins d’Amérique par Jacqueline Colde, FRAM, 1993], etc. Les dépôts (2005-2014) des autres collections publiques de France : le musée des Beaux-Arts/Palais Longchamp (Marseille, 2005), le musée du quai Branly (Paris, 2007), le musée des Beaux-Arts de Lyon (Lyon, 2012). Dépôt du musée des Confluences de Lyon : 15 toiles orientalistes signées Marie Caire et Jean Caire (2014). Fermeture annuelle : 4 novembre au 21 décembre inclus.

« Focus sur l’unité patrimoniale de photographie du musée de la Vallée »

©MdlV G.Kalho