Foire à la brocante Bazas

Foire à la brocante

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

De nombreux exposants (brocanteurs et antiquaires) vous attendent toute la journée sous les arcades de la place de la Cathédrale et sous la halle de la mairie. Une occasion unique pour les chineurs et collectionneurs de trouver les pièces de collection, objets de décoration de leurs rêves… .

Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 06 65 bazas.abama@gmail.com

