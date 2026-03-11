Foire à l’ail et au melon Blond
Foire à l'ail et au melon Blond dimanche 9 août 2026.
Dans les rues du village Blond Haute-Vienne
Une centaine d’exposants, des producteurs d’ail et de melon et de produits de bouche locaux mais aussi de marchandises diverses, textile, artisanat seront présents. Les organisateurs proposent un repas aux couleurs locales dans la salle des fêtes de Blond, ainsi qu’une buvette sur le parvis de la salle des fêtes. .
Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
