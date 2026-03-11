Foire à l’ail et au melon

Dans les rues du village Blond Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Une centaine d’exposants, des producteurs d’ail et de melon et de produits de bouche locaux mais aussi de marchandises diverses, textile, artisanat seront présents. Les organisateurs proposent un repas aux couleurs locales dans la salle des fêtes de Blond, ainsi qu’une buvette sur le parvis de la salle des fêtes. .

Dans les rues du village Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 11 42 64 atblond@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à l’ail et au melon

L’événement Foire à l’ail et au melon Blond a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres de Limousin