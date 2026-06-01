Foire à tout Conteville
Foire à tout Conteville dimanche 14 juin 2026.
Conteville
Foire à tout
Clos Rever Conteville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).
Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).
Restauration rapide, WC PMR, animation enfants, parking gratuit.
Tarif 3 € le mètres, professionnels sur dossier.
Places limitées inscription obligatoire. .
Clos Rever Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 66 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout
The Conteville festivities committee is organising an all-you-can-eat fair from 8am to 6pm at Clos Rever (village centre).
L’événement Foire à tout Conteville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
À voir aussi à Conteville (Eure)
- Festival Les Filmeurs 13ème édition Conteville 2 juillet 2026