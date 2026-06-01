Conteville

Foire à tout

Clos Rever Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).

Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).

Restauration rapide, WC PMR, animation enfants, parking gratuit.

Tarif 3 € le mètres, professionnels sur dossier.

Places limitées inscription obligatoire. .

Clos Rever Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 66 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

The Conteville festivities committee is organising an all-you-can-eat fair from 8am to 6pm at Clos Rever (village centre).

L’événement Foire à tout Conteville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville