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Foire à tout Conteville

Foire à tout Conteville dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Clos Rever

Ville : 27210 Conteville

Département : Eure

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Conteville

Foire à tout

Clos Rever Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).
Le comité des fêtes de Conteville organise une foire à tout de 8 h à 18 h au Clos Rever (centre bourg).

Restauration rapide, WC PMR, animation enfants, parking gratuit.

Tarif 3 € le mètres, professionnels sur dossier.
Places limitées inscription obligatoire.   .

Clos Rever Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 66 51 

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English : Foire à tout

The Conteville festivities committee is organising an all-you-can-eat fair from 8am to 6pm at Clos Rever (village centre).

L’événement Foire à tout Conteville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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