Foire à tout de Bennecourt rue de l’église Bennecourt
Foire à tout de Bennecourt rue de l’église Bennecourt samedi 30 mai 2026.
Bennecourt
Foire à tout de Bennecourt
rue de l’église pré communale Bennecourt Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
42 ème foire à tout de Bennecourt
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rue de l’église pré communale Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France +33 6 10 77 50 87 comite.fetes.bennecourt@gmail.com
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English :
42nd Bennecourt all-you-can-eat fair
L’événement Foire à tout de Bennecourt Bennecourt a été mis à jour le 2026-04-14 par Conseil Départemental des Yvelines
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