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Foire à tout de Bennecourt rue de l’église Bennecourt

Foire à tout de Bennecourt rue de l’église Bennecourt samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue de l'église

Adresse : pré communale

Ville : 78270 Bennecourt

Département : Yvelines

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Bennecourt

Foire à tout de Bennecourt

rue de l’église pré communale Bennecourt Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

42 ème foire à tout de Bennecourt
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rue de l’église pré communale Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France +33 6 10 77 50 87  comite.fetes.bennecourt@gmail.com

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English :

42nd Bennecourt all-you-can-eat fair

L’événement Foire à tout de Bennecourt Bennecourt a été mis à jour le 2026-04-14 par Conseil Départemental des Yvelines

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