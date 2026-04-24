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[Foire à tout] Salle Pual Eluard Dieppe

[Foire à tout] Salle Pual Eluard Dieppe dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle Pual Eluard

Adresse : / 5 Rue Thiers

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Dieppe

[Foire à tout]

Salle Pual Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Amateurs de bonnes affaires, chineurs passionnés ou simples curieux, ne manquez pas cette foire à tout.
Venez dénicher des trésors oubliés, donner une seconde vie aux objets du quotidien et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.   .

Salle Pual Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 94 67 59  surfsurlabulle@outlook.fr

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English : [Foire à tout]

L’événement [Foire à tout] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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