[Exposition] Flore , Bébêtes et Cie… Médiathèque Jean-Renoir Dieppe
[Exposition] Flore , Bébêtes et Cie… Médiathèque Jean-Renoir Dieppe jeudi 30 avril 2026.
Dieppe
[Exposition] Flore , Bébêtes et Cie…
Médiathèque Jean-Renoir / Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:30:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-05 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Médiathèque Jean-Renoir Dieppe
Découvrez l’univers délicat de Valérie Delestre à travers une exposition d’aquarelles inspirées par la nature, entre flore et petites créatures.
Un regard sensible et poétique à explorer au fil des œuvres présentées à la médiathèque.
Du 30 avril au 30 mai 2026
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Rencontre avec l’artiste
• Samedi 16 mai de 15h à 18h
• Samedi 30 mai de 15h à 18h .
Médiathèque Jean-Renoir / Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00
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English : [Exposition] Flore , Bébêtes et Cie…
L’événement [Exposition] Flore , Bébêtes et Cie… Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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