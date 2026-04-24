[Exposition] Flore , Bébêtes et Cie… Médiathèque Jean-Renoir Dieppe

Dieppe

[Exposition] Flore , Bébêtes et Cie…

Médiathèque Jean-Renoir / Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-05 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Médiathèque Jean-Renoir Dieppe

Découvrez l’univers délicat de Valérie Delestre à travers une exposition d’aquarelles inspirées par la nature, entre flore et petites créatures.

Un regard sensible et poétique à explorer au fil des œuvres présentées à la médiathèque.

Du 30 avril au 30 mai 2026

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Rencontre avec l’artiste

• Samedi 16 mai de 15h à 18h

• Samedi 30 mai de 15h à 18h .

Médiathèque Jean-Renoir / Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

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English : [Exposition] Flore , Bébêtes et Cie…

L’événement [Exposition] Flore , Bébêtes et Cie… Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie