[Dédicace] Thomas Rio La Grande Ourse Dieppe

Dieppe

[Dédicace] Thomas Rio

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le 25 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante !

A cette occasion, venez rencontrer Thomas Rio pour son foisonnant roman d’espionnage Albatros dans la série Noire de Gallimard.

Paris, 1930 le général Koutiepov, chef des armées tsaristes en exil, est enlevé. Le commissaire Faux-Pas Bidet un cinéphile maniaque remonte la piste jusqu’aux studios de cinéma Albatros, fragilisés par l’arrivée du parlant… Dans ce monde où artistes et agents secrets multiplient les écrans de fumée, il met la main sur Shloïmè Tauber, un ingénieur du son dont il fait un espion à sa solde.

Entrée libre. Des petits cadeaux vous attendent également toute la journée ! .

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

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L’événement [Dédicace] Thomas Rio Dieppe a été mis à jour le 2026-04-16 par Seine-Maritime Attractivité