[Dédicace] Thomas Rio La Grande Ourse Dieppe
[Dédicace] Thomas Rio La Grande Ourse Dieppe samedi 25 avril 2026.
Dieppe
[Dédicace] Thomas Rio
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le 25 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante !
A cette occasion, venez rencontrer Thomas Rio pour son foisonnant roman d’espionnage Albatros dans la série Noire de Gallimard.
Paris, 1930 le général Koutiepov, chef des armées tsaristes en exil, est enlevé. Le commissaire Faux-Pas Bidet un cinéphile maniaque remonte la piste jusqu’aux studios de cinéma Albatros, fragilisés par l’arrivée du parlant… Dans ce monde où artistes et agents secrets multiplient les écrans de fumée, il met la main sur Shloïmè Tauber, un ingénieur du son dont il fait un espion à sa solde.
Entrée libre. Des petits cadeaux vous attendent également toute la journée ! .
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Dédicace] Thomas Rio
L’événement [Dédicace] Thomas Rio Dieppe a été mis à jour le 2026-04-16 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Atelier] Culotte Charlotte Chez Bleu Biscuit Dieppe 20 avril 2026
- [Mini-Visite] La Cabane de la pollution Estran-Cité de la Mer Dieppe 20 avril 2026
- [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe 20 avril 2026
- [Activité enfant] Chasse aux poissons ESTRAN CITE DE LA MER Dieppe 20 avril 2026
- [Visite guidée] Cité Maritime Dieppe 24 avril 2026