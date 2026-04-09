9e café IA : IA et éducation, l’Inattendu, Dieppe
9e café IA : IA et éducation, l’Inattendu, Dieppe samedi 25 avril 2026.
9e café IA : IA et éducation Samedi 25 avril, 17h00 l’Inattendu Seine-Maritime
adhésion mensuelle 1€, et consommation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Venez au 9e café IA autour de l’éducation.
A l’Inattendu, tiers-lieu, informez-vous sur l’usage de l’IA quand on est formateur, enseignant, élève ou étudiant.
l’Inattendu 11 Av. Normandie Sussex, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « linattendu2@gmail.com »}]
Education : IA aide ou inconvénient éducation apprentissage
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