9e café IA : IA et éducation, l’Inattendu, Dieppe

9e café IA : IA et éducation Samedi 25 avril, 17h00 l’Inattendu Seine-Maritime

adhésion mensuelle 1€, et consommation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Venez au 9e café IA autour de l’éducation.

A l’Inattendu, tiers-lieu, informez-vous sur l’usage de l’IA quand on est formateur, enseignant, élève ou étudiant.

l’Inattendu 11 Av. Normandie Sussex, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « linattendu2@gmail.com »}]

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