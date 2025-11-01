[Foire à tout] Du BCO Terrain multisports Offranville

Offranville

[Foire à tout] Du BCO

Terrain multisports / Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Avis aux chineurs et aux chasseurs de trésors comme de bonnes affaires, une nouvelle foire à tout a lieu à Offranville !

Organisée par le Basket Club d’Offranville, cette animation populaire permettra aux visiteurs de trouver leurs bonheurs parmi des dizaines de stands de particuliers.

Buvette et restauration sont également prévues sur place. .

Terrain multisports / Avenue de l’Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 68 80 95

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English : [Foire à tout] Du BCO

L’événement [Foire à tout] Du BCO Offranville a été mis à jour le 2026-04-23 par Seine-Maritime Attractivité