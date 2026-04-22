Foire à tout Forges-les-Eaux
Foire à tout Forges-les-Eaux vendredi 8 mai 2026.
Forges-les-Eaux
Foire à tout
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’ Union Commerciale et Artisanale de Forges les Eaux organise une foire à tout
VENDREDI 8 MAI 2026
en centre de ville de FORGES-LES EAUX
Infos et réservations au 06 17 79 81 10 .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 90 42 28
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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