Informations pratiques

Sassetot-le-Malgardé

Foire à tout & Kermesse

Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Profitez d’une grande journée festive à Sassetot-Le-Malgardé avec sa foire à tout & sa kermesse toute la journée du dimanche 23 août !

Buvette & restauration sur place.

Entrée gratuite. .

Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 68 01 91

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English : Foire à tout & Kermesse

L’événement Foire à tout & Kermesse Sassetot-le-Malgardé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux