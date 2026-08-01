Foire à tout & Kermesse Sassetot-le-Malgardé
dimanche 23 août 2026 · Sassetot-le-Malgardé
Informations pratiques
Sassetot-le-Malgardé
Foire à tout & Kermesse
Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Profitez d’une grande journée festive à Sassetot-Le-Malgardé avec sa foire à tout & sa kermesse toute la journée du dimanche 23 août !
Buvette & restauration sur place.
Entrée gratuite. .
Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 68 01 91
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English : Foire à tout & Kermesse
L’événement Foire à tout & Kermesse Sassetot-le-Malgardé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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