UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sassetot-le-Malgardé

Foire à tout & Kermesse Sassetot-le-Malgardé

dimanche 23 août 2026 · Sassetot-le-Malgardé

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
76730 Sassetot-le-Malgardé
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sassetot-le-Malgardé

Foire à tout & Kermesse

Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Profitez d’une grande journée festive à Sassetot-Le-Malgardé avec sa foire à tout & sa kermesse toute la journée du dimanche 23 août !
Buvette & restauration sur place.
Entrée gratuite.   .

Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 68 01 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout & Kermesse

L’événement Foire à tout & Kermesse Sassetot-le-Malgardé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Sassetot-le-Malgardé (Seine-Maritime)