Foire à tout Stade de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

La Chapelle-Longueville

Foire à tout

Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de la traditionnelle foire à tout de Saint-Pierre-d’Autils. L’événement se déroulera dans une ambiance conviviale au grand air. .

Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération