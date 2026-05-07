Foire à tout Stade de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville
Foire à tout Stade de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville dimanche 7 juin 2026.
La Chapelle-Longueville
Foire à tout
Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de la traditionnelle foire à tout de Saint-Pierre-d’Autils. L’événement se déroulera dans une ambiance conviviale au grand air. .
Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération