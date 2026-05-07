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Foire à tout Stade de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

Foire à tout Stade de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Stade de Saint-Pierre-d'Autils

Adresse : Saint-Pierre-d'Autils

Ville : 27950 La Chapelle-Longueville

Département : Eure

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

La Chapelle-Longueville

Foire à tout

Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de la traditionnelle foire à tout de Saint-Pierre-d’Autils. L’événement se déroulera dans une ambiance conviviale au grand air.   .

Stade de Saint-Pierre-d’Autils Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie   lesautils27@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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